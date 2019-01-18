احتجاجات بالجزائر.. زراعة طريق عام بالثوم والبصل

18 يناير 2019 - 11:48 ص

احتج المواطنون في الجزائر في أغرب احتجاج شهدته البلاد كاعتراض على الحكومة، حيث قام المحتجون بزراعة طريق عام.

وكان مواطنون في ولاية بومرداس، شرق الجزائر، قد قاموا بطريقة غريبة على عدم تمهيد الحكومة لطريق داخل الحي الذي يقطنون به.

وأقدم المحتجون في حي سوماني، وبينهم تجار، على حرث الطريق وزراعته بصلا وثوما وبطاطس.

وبحسب وسائل إعلام محلية ، فإنهم منذ خمسة أشهر ينتظرون تعبيد الطريق لكن الأمر طال، ما ألحق أضرارا كبيرة بسكان الحي.

وانتشر مقطع فيديو على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، يظهر شباب الحي وهم يشيرون إلى حصاد زرعهم من البصل والثوم، في انتظار إنتاج البطاطس.

وأكد عدد من السكان، أن السلطات لم تأبه لمطالبهم بتهيئة الطريق وإعادته على النحو الذي كان عليه من قبل.

وأثارت طريقة الاحتجاج تعليقات جزائريين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دعا متابع السلطات إلى تأجيل تهيئة الطريق إلى غاية قطف ثمار المزروعات من البطاطا والبصل والثوم.

وأعرب معلق آخر عن سعادته بالاحتجاج ، مؤكدا أن طريقة الاحتجاج حضارية جدا، لافتا إلى أنه "أسلوب في قمة الرقي، حيث عبروا عن طلبهم بطريقة ذكية، وأعطوا رئيس الدائرة درسا قاسيا".

كمادعا معلقون إلى الاقتداء بسكان بغلية، وزرع كل شارع غير مهيئ، للرد على المسؤولين بطريقة حضارية.

وأبدى العديد من المتابعين إعجابهم بطريقة الاحتجاج الذي عبر عنه سكان هذه البلدية.

وردًا على ما قام به المحتجون، قال رئيس البلدية محمد شوكران إن الأشغال انطلقت منذ نحو شهر، وأن توقفها يعود إلى الاضطرابات الجوية الأخيرة.



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