«العواصف الترابية» تقتل 5 مصريين

18 يناير 2019 - 11:46 ص

ذكرت صحيفة "بزنس ستاندرد" الهندية، أن العواصف الترابية التي غزت مصر مؤخرًا، أسفرت عن مقتل 5 أشخاص، وإصابة 2 آخرين، واصفة الأمر بـ"القاتل".

وتابعت الصحيفة، في تقريرها، أن العواصف الترابية التي اجتاحت عددًا من محافظات مصر، من ضمنها العاصمة، الأربعاء الماضي، راح ضحيتها 5 أشخاص.

وأضافت الصحيفة أن الطقس المتطرف والغريب على بلد دافئ كمصر، حصد روح شخص، وتسبب في إصابة شخصين آخرين في انهيار جزئي لمبنى بمحافظة بورسعيد، وفقًا لوسائل إعلام محلية .

وعلاوة على ذلك لقي أربعة أشخاص آخرون مصرعهم في انقلاب حافلة بسبب الرياح القوية في محافظة كفر الشيخ .

ولفتت الصحيفة إلى أن بسبب العاصفة الرملية الشديدة اضطرت السلطات المصرية إلى غلق الموانئ البحرية الرئيسية، وأيضًا عدد من الطرق لأجل غير مسمى حتى إشعار آخر .

وفي السياق، توقعت هيئة الأرصاد الجوية، هبوب رياح وعواصف رملية قوية على البلاد لمدة أيام، وهو ما قد يعرقل أنشطة الملاحة البحرية في البحرين المتوسط والأحمر.

وتوقع خبراء الأرصاد أيضًا أن يتحسن الطقس بداية من أمس الخميس تحسنًا نسبيًا، حيث تهدأ الرياح على أغلب الأنحاء وإن ظلت درجات الحرارة أقل من معدلاتها ليسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية باردا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للبرودة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلًا.



