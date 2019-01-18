"الخارجية" للمصريين بالدول الأفريقية: "احترموا القانون"

18 يناير 2019 - 11:43 ص

وجهت وزارة الخارجية رسالة للمصريين المسافرين إلي الدول الإفريقية، تدعوهم إلي احترام قانون العمل داخل تلك البلاد الإفريقية التي يعملون بها.

وقالت في ضوء ما لاحظه القطاع القنصلي بوزارة الخارجية في الآونة الأخيرة من قيام عدد من المصريين بالحصول على تأشيرات دخول إلى بعض الدول الأفريقية الشقيقة، حيث يقومون بالتجارة في منتجات بالمخالفة للقوانين الداخلية وللغرض الأساسي من تأشيرة الدخول الحاصلين عليها، تهيب وزارة الخارجية بالمواطنين المسافرين إلى الدول الأفريقية ضرورة إحترام قوانين الإقامة والعمل الخاصة بهذه الدول، وإتباع الطرق الرسمية في مزاولة أية أنشطة تجارية ومن بينها القيام بفتح محال تجارية لبيع بضاعتهم.

كما تهيب الوزارة بالمواطنين عدم الانسياق وراء الوعود الوهمية لبعض متعهدي السفر من مصر إلى الخارج الذين لا يقومون بالوفاء بتعهداتهم أو التزاماتهم بتوفير أي فرص عمل للمواطنين أو حتى تحمل نفقات إقامتهم أو معيشتهم؛ وهو ما يضطرهم إلى طلب المساعدة، ولا يتبقى لهم إلا خيار العودة إلى أرض الوطن أو البقاء في الدولة محل السفر وتجاوز مدة الإقامة بحثا عن أي فرصة عمل أخرى، وهو الأمر الذى يعرضهم للمساءلة ويضعهم تحت طائلة القانون بتلك الدول.



