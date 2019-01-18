شاهد.. "مستقبل وطن" بالجيزة يقود حملة مكبرة للنظافة وتمهيد الطرق

18 يناير 2019 - 11:38 ص

نظم حزب مستقبل وطن أمانة مركز الصف بمحافظة الجيزة برئاسة محمود سليم شورى ، حملة نظافة وتمهيد الطرق ورفع أكوام القمامة والأتربة من الطريق فى مدينة الصف وقراها .

وقد شارك فى الحملة من هيئة مكتب الحزب ، المستشار غوينم محمد غوينم امين التنظيم ، المستشار أحمد ابوشوق الأمين المساعد ، رضا خطاب أمين مساعد أمانة المرأة ، جيهان مجدى أمين مساعد أمانة العلاقات العامة ، سامى ابوعوض عضو حزب مستقبل وطن ، أيمن محسوب أمين مساعد أمانة الشباب ، هليل عليان أمين العلاقات العامة .

وكان قد تقدم الحزب بطلب لرئاسة مجلس ومدينة الصف بتوفير الجليدر والقلابات واللودر لتمهيد الطريق وتسويتها وازالة اكوام الأتربة والمرتفعات والمنخفضات من الطرق بمدينة الصف .

وقالت رضا خطاب ، أمين مساعد المرأة ، أن الحملة تأتي فى إطار المشاركة المجتمعية التى ينظمها الحزب إيمانا بدور الحزب فى التعاون لحل مشكلة النظافة والحفاظ على البيئة من التلوث .