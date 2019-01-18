السفارة الأسترالية بالقاهرة تدعو 75 شابًا لزيارة قناة السويس

18 يناير 2019 - 11:36 ص

نظمت السفارة الأسترالية في القاهرة زيارة بمشاركة السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، لـ75 من الشباب الأسترالي المصري إلى القاهرة إلى قناة السويس .

وأتاحت وزارة الهجرة للشباب الـ75 زيارة لقناة السويس، بصحبة وزير أستراليا في القاهرة السفير جلين مايلز، وتنفيذ برنامج حافل لهم لمشاهدة معالم القاهرة وأبرز المناطق السياحية المصرية.

وكتبت السفارة الأسترالية عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "رحبت الوزيرة الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، ترحيبًا حارًا بـ 75 من الشباب الأستراليين المصريين في مصر، وعلى الرغم من الطقس، فقد قاموا بزيارة قناة السويس بصحبة السفير مايلز" .