انفجار أسطوانة غاز وإصابة 5 أشخاص في الإسماعيلية

18 يناير 2019 - 11:35 ص

أصيب 5 أشخاص جراء انفجار أسطوانة غاز فى منزلهم بعزبة الزمالطة بقرية سرابيوم التابعة لمدينة فايد بالإسماعيلية.

وردت معلومات للواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية يفيد بنشوب حريق بمنزل بعزبة الزمالطة بقرية سرابيوم نتيجة انفجار اسطوانة بوتاجاز.

وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة للسيطرة على الحريق ونقل المصابين، وهم كل من فتحية عطوة محمد 55 عامًا، ورجب حسن منصور 69 عامًا، وآيه سامح رجب 17 عامًا، وسارة محمد فتحى 12 عامًا، وأدم محمد فتحى 3 سنوات.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.