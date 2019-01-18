سياسي: لا بديل عن إنشاء شبكة تواصل اجتماعي مصرية

18 يناير 2019 - 11:33 ص

أكد الدكتور محمد عمارة استشاري التسويق السياسي ورئيس لجنة التسويق والعلاقات العامة بحزب المحافظين، أن تحول المواطن وعزوفه عن الاعلام التقليدي بات واضحا أمام الجميع والدليل فاعلية التأثير سواء في المبادرات او الاستغاثات التي تصل إلى أعلى سلطة في الدولة وهي سلطة رئيس الجمهورية وأيضا من منظور آخر لفاعلية التأثير تسويق الأكاذيب والإشاعات واستقطاب الشباب للإرهاب وفوضى مواقع التواصل الاجتماعي التي لا ضابط ولا رابط لها .

وفسر عمارة هذا بأن النفس البشرية دائما وأبدا تميل إلى عدم التقيد والأسبقية سواء في استقبال الخبر او تسويق وعرض الخبر وهذا ما وجده المواطن في منصات مواقع التواصل الاجتماعي وقال استشاري التسويق السياسي هذا سلاح ذو حدين إذا أُحسن استخدامه سيكون أداة للنهوض بالدولة وإذا أسيء استخدامه سيكون عقبة كبيرة أمام الدولة وسيكون المواطن قليل الوعي هو أداة التدمير الداخلي وقد يكون هو نفسه غير مدرك لهذا فالحرب التي نواجها هي حرب تستهدف مصر من الداخل وتدعى " التكلفة الصفرية " للحرب وأشار عمارة بأن هذا العامل الهام قد أخذ في الاعتبار عند وضعه للخطة الاستراتيجية التسويقية لمكافحة أضرار مواقع التواصل الاجتماعي وتقنين استخدام تلك المواقع والتي تنتهي بصدد إنشاء شبكة تواصل اجتماعي مصرية بمميزات تنافسية تشجع المواطن المصري والعربي على استخدامها وقال نسير عليها وستنفذ

اختتم عمارة بأن نحن الآن أمام تحول فارق في تاريخنا ولدينا مسئولية تاريخية للحفاظ والنهوض بهذا الوطن الغالي ويجري دراسة كافة المجريات بالإضافة إلى تذليل العقبات ورفع كفاءة البنية التحتية الإلكترونية من أجل الاستثمار الإلكتروني التي وجب على مصر العظمي الدخول والتحول إلى هذا العصر الإلكتروني والرقمي تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.



