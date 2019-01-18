"مستقبل وطن": البحث العلمي يساهم في تكرار تجربة "زويل" وحل مشاكل مصر

18 يناير 2019 - 11:29 ص

أكد المهندس عبد الحميد الهوارى القيادى بحزب مستقبل وطن، أن قرار حكومة المهندس مصطفى مدبولى بإنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا تتبع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، سيساهم فى زيادة الأبحاث العلمية وسيشجع الباحثين على إخراج أفضل ما لديهم من أبحاث خلال الفترة المقبلة وتكرار نموذج العالم المصرى الكبير الراحل الدكتور أحمد زويل .

وأضاف "الهوارى"، فى تصريحات صحفية له اليوم، أن هذه الهيئة ستعمل خلال الفترة المقبلة على حل العديد من المشاكل التى تعانى منها مصر فى مختلف المجالات سواء فى الصحة أو التعليم أو النقل والمواصلات وغير ذلك ، خاصة وأن حل هذه المشاكل كان يتم بشكل تقليدى غير السنوات الماضية.

وقال الهوارى إنشاء هذه الهيئة جزء من السياسة التى تتبعها الدولة مؤخرا فى الاهتمام بالبحث العلم وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لهم وتوفير البيئة المناسبة حتى يمكنهم الخروج بنتائج علمية تساهم فى تنمية المجتمع ، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يترك مناسبة إلا ويؤكد فيها على ضرورة الاهتمام بالعلماء .

وأشار الهوارى إلى أن هذه الهيئة ستعمل خلال الفترة المقبلة على توحيد جهود البحث العلمي تحت مظلة واحدة بدلا من حالة التشتت بين مختلف الهيئات والمؤسسات ، وهو سينعكس بشكل ايجابى على الباحثين مطالبا الدولة بتخصيص ميزانية كبيرة لها حتى يمكن لهذه الهيئة القيام بالدور المنوط بها على أفضل وجه.



