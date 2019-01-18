بالصور.. المحافظين ينظم مبادرة لتدريب وتأهيل مشرفات المدارس

18 يناير 2019 - 11:20 ص

فى إطار سياسة حزب المحافظين الداعمة للمجتمع المدنى من حيث تطويره ثقافيا واجتماعيا مستخدما كافة السبل الممكنة، فقد نظمت لجنة الأمومة والطفولة بالحزب مبادرة لتدريب وتأهيل مشرفات المدارس لما لهم من دور حيوى تجاه الأطفال خاصة بعد الحادث المأساوى للطفلة "مليكة".

وقالت الدكتورة إيمان الريس، رئيس لجنة الأمومة والطفولة، إن المبادرة هدفها التوجيه والإرشاد خاصة أن مشرفات المدارس غالبيتهم غير متخصصين فى التعامل مع الأطفال أو أولياء الأمور، وهذه المبادرة هى الأولى ولن تكون الأخيرة، فلدينا مخطط سنطوف به مدارس العاصمة لتدريب أكبر عدد ممكن من المشرفات .

وتابعت، أن المبادرة الأولى لاقت نجاحا كبيرا خاصة أن عدد المشرفات وصل إلى 60، بدأنا المحاضرة بتعليم المشرفات كيفية التعامل مع الأطفال بطريقة صحيحة ودورهم الرئيسى المنوطين به فى الحفاظ على أمن وسلامة الطفل، فهم أمانة والمحافظة عليهم ضرورة قصوى.

وتطرقت المبادرة إلى طريقة التعامل مع أوياء الأمور وكيفية عمل ثبات انفعالى لهم فى المواقف الحرجة، هدفنا الأساسى هو نشر التوعية والإرشاد وتوجيه المشرفات حتى لا تتكرر كارثة الطفلة "مليكة".



