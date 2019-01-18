إغلاق جزئي لمحور 26 يوليو وكوبري 15 مايو لأعمال الصيانة

18 يناير 2019 - 11:18 ص

قررت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالأمس إغلاق جزئي لمحور 26 يوليو و كوبرى 15 مايو لمدة يومين، بسبب أعمال الصيانة الخاصة بالفواصل العرضية والأسوار الحديدية الخاصة، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

و يشمل الغلق كوبري 15 مايو ومحور 26 يوليو، في الاتجاه القادم من محافظة القاهرة إلى مدينة 6 أكتوبر اعتباراً من الساعة الـ 12 صباح الجمعة الموافق 18/1/2019 وحتى الساعة الـ 10 صباح السبت الموافق 19/1/2019.

وسيتم نشر الخدمات المرورية واللوحات الإرشادية، لتوجيه قائدي المركبات بمحيط الأعمال.



