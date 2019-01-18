حقيقة منع "سما المصري" من دخول الكويت

18 يناير 2019 - 11:16 ص

أثارت الراقصة سما المصري، الجدل مجددًا بعدما أعلنت الإعلامية الكويتية مي العيدان، عبر فيديو نشرته على صفحتها الرسمية بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أنها تسلمت قرارًا بمنع سما المصري من دخول الكويت، أو حصولها على التأشيرة، وذلك بعد سخريتها من أبراج الكويت في فيديو جرئ صورته سما أمام الأبراج .

وكانت العيدان قالت: "تسلمت اليوم قرارًا من وزارة الداخلية بالكويت بمنع سما المصري من دخول أراضيها، أو الحصول على تأشيرة بعد سخريتها من أبراج الكويت"، مضيفة أن سما لم ترتكب أي إساءة خلال استضافتها ببرنامجها، لكن القرار جاء بسبب الإساءة لأحد رموز الكويت وهي الأبراج .

الأمر الذي نفته سما، موضحة عبر صفحتها على "إنستجرام":"المواقع والأخبار والسوشيال ميديا اللي عماله تقول إنهم منعوني من دخول الكويت، أحب أقولكم والنبي تتلهوا، واللي عنده معزه يربطها بقى"، في إشارة إلى عدم مبالاتها بتلك الأخبار، مشيرة إلى أنها سترد على أنباء منعها من دخول الكويت، في حال أصدرت وزارة الداخلية أو السفارة هناك قرارًا رسميًا حول ذلك .



