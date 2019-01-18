المشاط تلتقي مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

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الأمم المتحدة

وزارة السياحة

المشاط

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة أمس، السيدة راندا أبو الحسن مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لبحث ومناقشة أوجه التعاون بين الوزارة والبرنامج، فى ظل إطلاق الوزارة لبرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير القطاع وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

وخلال الاجتماع استعرضت الدكتورة رانيا المشاط برنامج الإصلاح الهيكلى الذى أطلقته الوزارة لتطوير القطاع، مشيرة إلى أن رؤية الوزارة خلال الفترة المقبلة ترتكز على تحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف الي رفع القدرة التنافسية لقطاع السياحة وتتماشى مع الاتجاهات العالمية.

كما قامت الوزيرة بمناقشة آليات تطبيق الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة وكيفية ربطها بقطاع السياحة، مؤكدة على أن صناعة السياحة لها القدرة على المساهمة بصورة مباشرة وغير مباشرة في تحقيق جميع الأهداف من بينها ما يتعلق تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بتوفير فرص وبيئة ملائمة للعمل لها بالقطاع ، بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة والاستخدام المتسدام للموارد الطبيعية.

ومن جانبها أعربت السيدة راندا أبو الحسن عن استعداد البرنامج للتعاون مع الوزارة في بعض محاور برنامج الإصلاح الهيكلى للقطاع وذلك إيمانا من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بأهمية التنمية المستدامة لقطاع السياحة.



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