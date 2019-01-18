  • الجمعة 18 يناير 2019
  • بتوقيت مصر01:16 م
بحث متقدم
رئيس الوزراء

5 شائعات والحكومة ترد

بوتفليقة يزيل الغموض: الانتخابات الرئاسية في هذا الموعد

بوتفليقة يزيل الغموض: الانتخابات الرئاسية في هذا الموعد

وفاة شاب

تفاصيل وفاة شاب بعد ساعتين من خطوبته

الفنان الراحل سعيد عبدالغني

شاهد.. آخر ظهور للفنان الراحل سعيد عبدالغني

العمر الحقيقي للفنانة رانيا يوسف

شاهد.. رانيا يوسف تثير الجدل بصورة من حمام السباحة

الاهلي

الموعد والقنوات الناقلة للأهلي وشباب الساورة الجزائري

فرض عقوبات جديدة على 9 قيادات سورية

فرض عقوبات جديدة على 9 قيادات سورية

صورة الخبر

«العواصف الترابية» تقتل 5 مصريين

النفيسي : تغيرات كبرى في العراق هذا العام

النفيسي: تغيرات كبرى في العراق هذا العام

احتجاجات بالجزائر.. زراعة طريق عام بالثوم والبصل

احتجاجات بالجزائر.. زراعة طريق عام بالثوم والبصل

ضيفة "تامر أمين" تصدمه على الهواء

آخر الأخبار

تامر أمين
تامر أمين

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

تامر أمين يصدم تركي آل الشيخ بهذا التصريح

#

"الشيشه" تضع مسئولو الحديقة اليابانية في ورطة

#

مفيد فوزي يفاجي تامرأمين بهذا التصريح الصادم

#

"حبيب" ينشر وثيقة تدين والد تامر أمين دفاعًا عن شيرين

النهار

تامر أمين

تانيا قسيس

أدت السوبرانو العالمية، تانيا قسيس، التي شاركت في افتتاح مسجد الفتاح العليم، وكاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة، أغنية "أنا قلبي دليلي" الشهيرة للفنانة ليلى مراد، على الهواء مباشرة. 

وتسبب أداء "قسيس"، خلال لقائها مع برنامج "أخر النهار"، المذاع على قناة النهار الفضائية ، في صدمة مقدم البرنامج، الإعلامي تامر أمين، الذي ظل صامتًا للحظة ثم صفق لها في الأستوديو، مؤكدا أن صوتها الرائع أصابه بحالة من الصدمة. 

وشاركت "قسيس"، مع مطربين آخرين في الحفل الفني الذي أقيم في افتتاح مسجد وكاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

منصب المرشد العام.. استدعاء العُقد الطبقية!

محمود سلطان

على كراسي الطغاة

فراج إسماعيل

الذهب الأخضر

حسام فتحي

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» "بوتفليقة" علي موعد مع الولاية الخامسة بـ"الجزائر"
» تفاصيل.. الأيام الأخيرة في حياة "عبدالغني" قبل رحيله
» ضيفة "تامر أمين" تصدمه على الهواء
» استخدام كاميرات لكشف الأشخاص غير المشجعين بالمباريات
» الاجتماع الفني لمباراة الإياب بين الزمالك وطنجة
» طعن ادراج أبو الفتوح ونجله وآخرين على قوائم الإرهاب
» سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة
» التشكيل المتوقع للأهلي أمام شباب الساورة الجزائري
» "التربية والتعليم": استمرار عقد امتحانات الثانوية الخميس القادم
» طقس اليوم بارد والصغرى تسجل 9 درجات
» استغاثة عاجلة من أسامة كمال بشأن بطولة أمم أفريقيا

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • عصر

    03:02 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:02

  • مغرب

    17:22

  • عشاء

    18:52

من الى
ياسر برهامي
مبارك
الرقابة الإدارية توقع مُحضِر أثناء تقاضيه رشوة
شيعة
الجندي