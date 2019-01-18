"البيئة" تعلن خطتها للقضاء على انتشار القمامة

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الحياة السياسية

ياسمين فؤاد
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وكالات- حنان حمدتو

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16 طلب إحاطة لوزارة البيئة بسبب القمامة

وزارة البيئة

القمامة

ياسمين فؤاد

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن ملف القمامة معقد للغاية ومنذ الفترات الماضية يتم النظر له من منظور مختلف دون تحرك واقعي على الأرض، الأمر الذي اختلف الآن بوجود خطط ورؤى واقعية للمواجهة الحقيقية لهذا الملف.

وأضافت فؤاد خلال مشاركتها اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بالأمس برئاسة المهندس أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر؛ لمتابعة ما تم مناقشته من طلبات إحاطة وتوصيات لها بشأن منظومة المخلفات والقمامة، بحضور وزير الكهرباء محمد شاكر، ومساعد وزير التنمية المحلية، خالد قاسم، ومستشار وزير التنمية المحلية اللواء حمدي الجزار، ونائب وزير المالية ، أن التعاون والتنسيق بين الأجهزة المختصة في هذا الملف أصبح كبيرًا بدلا من أن يعمل كل جهاز بمفرده دون خطط متفق عليها، مشيرة إلى أن دور المحافظات ووزارة التنمية المحلية وجهاز تنظيم المخلفات الصلبة، ووحدة التعاقدات “كيان جديد”، والشركة القابضة للقمامة “كيان مساعد”، وتم الانتهاء من الدراسة الفنية بشأنها، وتم التنسيق بين كل هذه الأدوار وفق خطة واضحة، وأيضا جهات التمويل من موازنة الدولة ووزارة الكهرباء التي تحصل، قائلة: “نعمل وفق منظومة صحية متكاملة بأني جمع صح.. وأدفن صح وأتخلص تخلص آمن ".

واشارت  إلى أنه خلال الـ6 شهور الماضية تم التوافق أيضا حول مخططات بأرقام واضحة في أن متولد القمامة في القاهرة والجيزة بنسبة 47% ومحافظات الدلتا 34% وباقي المحافظات 19%، ومن ثم التأكيد على الاحتياجات المطلوبة لدعم المنظومة من 220 منطقة خدمة جديدة، و102 منطقة ترحيل و56 مصنع تدوير و74مدفنًا صحيًا، قائلة: “هذه احتياجات المنظومة للنجاح بالإضافة لصيانة وتطوير القائم من هذه المطالب”.



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