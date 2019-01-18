شاهد .. رد فعل داعية رفضت ابنته ارتداء الحجاب

18 يناير 2019 - 10:03 ص

أكد الشيخ أشرف الفيل، من علماء الأزهر الشريف، أن ابنته رفضت ارتداء الحجاب عندما بلغت، لافتا إلي أن لا يملك فرض سيطرته على ابنته لكي ترتدي الحجاب ما دامت لم تقتنع ولكن من حقها علي أن أعطيها النصيحة.



وقال "الفيل" خلال لقائه ببرنامج "لعلهم يفقهون" والمذاع عبر فضائية " دي إم سي"، "بنتي لما بلغت قولتلها مطلوب منك تلبسي الحجاب امتنعت تمامًا بكل ما أوتيت من قوة" وتابع: "قلت لابنتي خلاص انسي إن أبوكِي شيخ بس أنتِ مسئولة أمام ربنا عن الحجاب، أنا عايز آخد منك وعد بلبس الحجاب، لو أنتِ عايزة تأجلي لبس الحجاب براحتك".



وأردف: ابنتي حددت عاما وعندما انتهى العام سألتها هل سترتدي الحجاب أم لا؟ وأخبرتها أنه مستعد الموافقة على التأجيل عاما أو حتى 10 أعوام".

