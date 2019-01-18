» "التربية والتعليم": استمرار عقد امتحانات الثانوية الخميس القادم

18 يناير 2019 - 10:02 ص

قال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام فى الوزارة، إن امتحانات الثانوية العامة سارية كما هى ولا نية لتأجيل الامتحانات التي ستنعقد يوم الخميس المقبل الموافق 24 يناير.

وأضاف حجازى فى بيان له أن الامتحانات مستمرة كما هي إذ لا يوجد متسع من الوقت للتأجيل بسبب بدء إجازة نصف العام عقب انتهاء امتحانات يوم 24 الجارى.

وكان مجلس الوزراء قد أعلن أن الخميس المقبل إجازة رسمية وذلك بمناسبة عيد ثورة يناير وعيد الشرطة.