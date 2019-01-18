» التشكيل المتوقع للأهلي أمام شباب الساورة الجزائري

محمد عبد الحارس
استقر الأورجاني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، على تشكيل فريقه فى مواجهة شباب الساورة الجزائري، والمقرر له التاسعة مساء اليوم على ملعب الأخير.
ووفقاً لتدريبات الأهلى الأخيرة فمن المتوقع أن يدفع "لاسارتي" بكل من:-
فى حراسة المرمى :- محمد الشناوى
وفى الدفاع :- ياسر إبراهيم وأيمن أشرف ومحمد هاني وعلى معلول.
وفى وسط الملعب عمرو السولية وحمدي فتحي أو (كريم نيدفيد)، وعلى الأطراف الثنائي حسين الشحات ورمضان صبحي وأمامهم وليد سليمان.
ويفاضل الجهاز الفنى بين الثنائي أحمد حمودى والنيجيري أجاي لكى يكمل أحدهم كتيبة هجوم الفريق.
ظهر12:10 م
فجر
05:31
شروق
06:59
ظهر
12:10
عصر
15:02
مغرب
17:22
عشاء
18:52