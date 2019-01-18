» استغاثة عاجلة من أسامة كمال بشأن بطولة أمم أفريقيا

18 يناير 2019 - 09:49 ص

طالب الإعلامي أسامة كمال، المسئولين في ملف تنظيم مصر بطولة العمل على أحدث تكنولوجيا، قائلا :" لابد أن نراعي هذا الأمر في كل تفاصيل البطولة بما يتماشى مع أسم مصر المعروف في القارة الأفريقية.



وأضاف "كمال" في برنامجه "مساء دي أم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أننا تبنينا تنظيم مصر لبطولة أفريقيا وبالفعل فازت مصر بتنظيم البطولة، وعلينا أن نعرف أنه حدثت تطور كبير في التكنولوجيا منذ أخر بطولة أفريقيا نظمتها مصر وعلى مستوى كبير وهناك تغيرات كبيرة حدثت في مصر.



وتابع: "هل سننظم البطولة بنفس روح 2006 ام سيكون على أعلى مستوى تكنولوجي، وده شغل لازم يتم على الارض وعلى صناع القرار يكون عارف هو بيدور على أيه، والوقت بيجري في الحاجات دي، وتعلوا نطرح الموضوع ده مع بعض ونشوف الدنيا فيها أية وما الحلول الممكنة".

