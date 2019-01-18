أول تعليق لوالدة "عروس بنها" بعد الحكم بإعدام قاتلها

إيمان هاني
استقبلت صفاء مغاوري، والدة تقى ناجي والمعروفة إعلاميا بـ"عروس بنها"، الحكم بالإعدام علي قاتل نجلتها بالزغاريد.
وقالت "مغاوري" في حوار مع برنامج "انفراد " المذاع عبر فضائية "الرافدين بلس" مع سعيد حساسين ، إنها كانت حريصة على حضور كل جلسات القضية، معقبة "سلمت أمري لله وجابلنا حقها".
و أضافت : "بنتي تقى كانت بتيجي في المنام لناس كتيرة، وأنها حريصة على زيارتها كل جمعة " بروح عشان أتكلم معاها".
ودخلت صفاء مغاوري في حالة من البكاء بعدما قالت : "بأي ذنب قتلت، بنتي بأي ذنب قتلت؟".
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