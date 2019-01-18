أول تعليق لوالدة "عروس بنها" بعد الحكم بإعدام قاتلها

18 يناير 2019 - 09:45 ص

استقبلت صفاء مغاوري، والدة تقى ناجي والمعروفة إعلاميا بـ"عروس بنها"، الحكم بالإعدام علي قاتل نجلتها بالزغاريد.

وقالت "مغاوري" في حوار مع برنامج "انفراد " المذاع عبر فضائية "الرافدين بلس" مع سعيد حساسين ، إنها كانت حريصة على حضور كل جلسات القضية، معقبة "سلمت أمري لله وجابلنا حقها".

و أضافت : "بنتي تقى كانت بتيجي في المنام لناس كتيرة، وأنها حريصة على زيارتها كل جمعة " بروح عشان أتكلم معاها".

ودخلت صفاء مغاوري في حالة من البكاء بعدما قالت : "بأي ذنب قتلت، بنتي بأي ذنب قتلت؟".