أول تعليق لوالدة "عروس بنها" بعد الحكم بإعدام قاتلها

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قتل

سعيد حساسين

عروس بنها

الرافدين بلس

استقبلت صفاء مغاوري، والدة تقى ناجي والمعروفة إعلاميا بـ"عروس بنها"، الحكم بالإعدام علي قاتل نجلتها بالزغاريد.

وقالت "مغاوري" في حوار مع برنامج "انفراد " المذاع عبر فضائية "الرافدين بلس" مع سعيد حساسين ، إنها كانت حريصة على حضور كل جلسات القضية، معقبة "سلمت أمري لله وجابلنا حقها".

و أضافت : "بنتي تقى كانت بتيجي في المنام لناس كتيرة، وأنها حريصة على زيارتها كل جمعة " بروح عشان أتكلم معاها".

ودخلت صفاء مغاوري في حالة من البكاء بعدما قالت : "بأي ذنب قتلت، بنتي بأي ذنب قتلت؟".


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