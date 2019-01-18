أسرار يكشفها "مورينيو" عن رحيل "صلاح" من تشيلسي

18 يناير 2019 - 09:43 ص

كشف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد وتشيلسي السابق أسرار جديدة حول الاتهامات الموجهة اليه بشأن اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الانجليزي، وأنه السبب الرئيس وراء بيعه من فريق "البلوز".

وقال مورينيو في تصريحات لفضائية بي إن سبورتس أثناء تحليل مباراة قطر والسعودية في كأس آسيا: "سأتحدث عن صلاح أولا لأن هناك أشياء غير صحيحة وخاطئة تماما قيلت عني تجاهه، يقولون إنني المدرب الذي باع صلاح والأمر معكوس تماما فأنا المدرب الذي اشترى صلاح، فعندما لعبت ضد فريق بازل السويسري بدوري الأبطال الأوروبي وكان صلاح يلعب له، أحببت هذا اللاعب الشاب واشتريته، بل ضغطت على النادي لشرائه".

وأضاف: "كان لدينا الكثير من المواهب الهجومية منها هازارد وويليان، وكان صلاح وقتها جناحا أكثر منه مهاجما، وكان طفلا تائها بلندن في البداية ويريد أن يلعب أساسيا ولا ينتظر الفرصة، لذلك انتقل إلى الكرة الإيطالية الجيدة ولعب لفريق فيورنتينا الذي أعتبره جيدا أيضا، وقرار الاستغناء عنه وبيعه كان قرار نادي تشيلسي وليس قراري أنا".

واختتم مورينيو تصريحاته قائلاً: " علاقتي بصلاح كانت ولا تزال جيدة، الأمور بيننا تسير بشكل جيد".