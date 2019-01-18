» "الدراويش" يسعى لمصالحة جماهيره على حساب الأفريقي

محمد عبد الحارس
يستضيف فريق الإسماعيلى نظيره الإفريقي التونسي، فى السادسة مساء اليوم الجمعة على ستاد الإسماعيلية فى إطار مواجهات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
ويسعى "الدراويش" لمصالحة الجماهير الحاضرة للمباراة والتي يتسلح بها الفريق فى مواجهة نظيره التونسي
وكان الاسماعيلى خسر خارج ملعبه أمام مازيمبى الكونغولى بهدفين دون رد فى الجولة الأولى لدور المجموعات، كما خسر أيضا الأفريقي التونسى من شباب قسطنطنية الجزائرى.
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