الموعد والقنوات الناقلة للأهلي وشباب الساورة الجزائري

18 يناير 2019 - 09:22 ص

يدخل فريق الأهلي، اختبارًا صعب حينما يواجه فريق شباب الساورة الجزائري فى التاسعة مساء اليوم الجمعة على ملعب الأخير بالجزائر.

وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 1 HD "، بصوت المعلق حفيظ دراجي ومحمد الكواليني.

وطالب الأورجاني "لاسارتي" المدير الفني للأهلي لاعبيه بضرورة تحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة السير بخطى ثابتة نحو صدارة المجموعة، خاصة بعد الفوز المباراة السابقة على حساب فيتا كلوب بهدفين نظيفين ببرج العرب، فيما خسر شباب الساورة خارج أرضه من سيمبا التنزانى فى الجولة ذاتها بثلاثية نظيفة.

على الجانب الآخر يتسلح نبيل نعيز المدير الفني للفريق الجزائري، بعاملي الجمهور والأرض.

وطالب "نعيز" لاعبيه بتقديم أفضل ما لديهم، لحصد نقاط المباراة وتعويض الخسارة الماضية أملا فى الاستمرار على الصعود.