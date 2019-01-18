» حبس الفنان أحمد عبدالله 3 أشهر لضربه زوجته

أمرت محكمة جنح الدقى، بمعاقبة الفنان أحمد عبد الله محمود بالحبس لمدة 3 أشهر وكفالة 200 جنيه لإيقاف التنفيذ فى اتهامه بالتعدى بالضرب على زوجته الفنانة السورية سارة نخلة.
وكانت "نخله" قد حررت بلاغا اتهمت فيه زوجها بالتعدى عليها بالضرب، وأحالت النيابة العامة القضية إلى محكمة الجنح والتى نظرت وقائع البلاغ المقيد برقم 16125 جنح الدقى، وأصدرت حكمها سالف الذكر.
وسارة نخلة هى ممثلة ومذيعة سورية حصلت على لقب ملكة جمال سوريا لعام 2015، ووصيفة ملكة جمال العرب 2015.
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