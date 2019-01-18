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طبيب يكشف السبب الحقيقي لـ"مستشفى الأهلي"

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طبيب يكشف السبب الحقيقي لـ"مستشفى الأهلي"

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تدريبات الأهلي (أرشيفية)
تدريبات الأهلي (أرشيفية)

المصريون ـ متابعات

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كشف الدكتور قاسم قدري، مدير الطب الرياضي بوزارة الشباب والرياضة، عن السبب الحقيقي لكثرة الإصابات التي يتعرض لها لاعبي النادي الأهلي في الفترة الأخيرة
وأوضح "قدري"، خلال لقائه مع الكابتن زكريا ناصف، ببرنامج «الماتش» عبر فضائية «صدى البلد»، أنه خلال السنوات العشر الماضية لم يتعرض لاعبي النادي الأهلي إلى عدد ذلك الكبير من الإصابات.
وأشار "قدري" إلى أن هناك عدم تناغم في أمر ما داخل الفريق الأول لكرة القدم بالكامل، وهو ما يؤدي إلى تعرض اللاعبين للإصابات بشكل متكرر في القلعة الحمراء.
ولفت "قدري" إلى أنه قبل خوض أي فريق فترة إعداد يتطلب الأمر تحديد الكثير من المعلومات عن اللاعبين خلال الموسم الماضي، من ضمنها فترات الراحة التي حصلوا عليها، والتي من المفترض أن تتراوح ما بين 4 إلى 6 أسابيع بين كل موسم والثاني.


 

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