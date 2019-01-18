  • الجمعة 18 يناير 2019
  • بتوقيت مصر03:27 ص
بحث متقدم
تدريبات الأهلي (أرشيفية)

طبيب يكشف السبب الحقيقي لـ"مستشفى الأهلي"

أمنيات المصريين في 2018

أكاديمي يكشف معلومة صادمة عن المجتمع المصري

الإعلامي توفيق عكاشة

توفيق عكاشة: كارثة كبرى ستحدث بعد 3 سنوات

فواتير الكهرباء

"الكهرباء" تكشف: هذا هو مصير أموال جمع القمامة

مصطفى الفقي

عمر سليمان كان كاتم أسرار مبارك بهذا الأمر الهام

الدول الأعضاء

بعضوية إسرائيل.. مكاسب مصر من «منتدى شرق غاز المتوسط»

أرشيفية

أزمة جديدة في أسعار الطماطم.. والسر «023»

علما قطر والإمارات

بيان إماراتي عاجل بسبب جملة «مفاجئة» قالها معلق قطري

سيارات (أرشيفية)

كيف تشتري سيارة أوروبية "زيرو جمارك"؟

عمرو سليم خلال حديثه للمصريون

«الإخوان» الأسوأ.. وندمت على حكم «مبارك»

بالفيديو..

أسرار وفاة عالم مصرى بجرثومة قاتلة داخل معمله

آخر الأخبار

اعتداء جنسى بمركز البحوث الزراعية
اعتداء جنسى بمركز البحوث الزراعية

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

الصحة عن وفاة طفلة بسبب الإهمال: اللي علينا اتعمل

#

أجنبي يتوفى داخل مسجد عقب أداء الصلاة بالسعودية

#

أمريكا تطالب كوريا الشمالية بدفع نصف مليار دولار

#

دعوة جديدة لإلغاء التربية الدينية.. رد برلماني – أزهري عليها

كشف الإعلامى محمد غانم تفاصيل جديدة عن وفاة الباحث المصرى أحمد ابراهيم داخل معملة بمركز البحوث الزراعية ، بسبب جرثومة قاتلة تعرض لها أثناء عمله بمعمل بحوث الأراضى والمياه.
وقال "غانم"، خلال برنامجه "الجدعان" عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء الخميس، إن الجرثومة القاتلة مازالت مجهولة المصدر وأنها سيطرت على الجهاز التنفسى للراحل وأودت بحياته خلال 6 أشهر عقب تدميرها المناعة الطبيعية لجسده.
وأشار "غانم" إلى أن إجراءات التحقيق فى الواقعة مازالت غامضة، مشيراً إلى خطورة تلوث معامل مركز بحوث الأراضى والمياه وإصابة أسرته وزملاؤه والمقربين منه بذات الجرثومة القاتلة. 
وانتقد محمد غانم تجاهل المسؤلين لوفاة الباحث المصرى وظروف أسرته المعيشية خاصة أن معاشه الشهرى لا يتعدى 1200 جنيه، وهو الرجل الذى خدم القطاع الزراعى واستفادت الدولة من نتائج أبحاثة العلمية التى ساعدت فى نهضة مصر الزراعية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

منصب المرشد العام.. استدعاء العُقد الطبقية!

محمود سلطان

على كراسي الطغاة

فراج إسماعيل

الذهب الأخضر

حسام فتحي

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» أسرار وفاة عالم مصرى بجرثومة قاتلة داخل معمله
» استقالة نقيب المحامين بعد شبهة "رشوة جنسية"
» مصر تتسلم رفات أحد المواطنين بعد اختفائه 15 عامًا بإيطاليا
» ارتفاع معدلات التضخم إلى 72.94 بالمائة
» الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس الأسبوع المقبل
» تعليق ناري لـ"بوتين" على تأسيس جيش كوسوفو
» بالخمر والمخدرات ولحم الخنزير.. الفتاة السعودية تعلن تحررها
» بريطانيا تستدعي الاحتياط استعدادا لـ"بريكست" دون اتفاق
» جزيرة صقلية تعرض منازل للبيع بسعر لا يصدق
» الرئاسة: ما أنجزناه يتم في 25 عامًا
» لهذه الأسباب.. زعماء العرب لن يحضروا «قمة بيروت»

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:02

  • مغرب

    17:22

  • عشاء

    18:52

من الى
ياسر برهامي
مبارك
الرقابة الإدارية توقع مُحضِر أثناء تقاضيه رشوة
شيعة
الجندي