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أبو الغيط: عودة سوريا إلى الجامعة العربية مشروطة بهذا الأمر

الحياة السياسية

أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط

المصريون ووكالات

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قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط ، اليوم الخميس، إن عودة سوريا إلى مقعدها بالجامعة مشروطة بحدوث توافق عربي.
وأضاف أبو الغيط بعد لقائه الرئيس اللبناني ميشيل عون في بيروت: "إن للمسألة السورية جوانب مختلفة، كما لها حساسية، ويجب الاعتراف أن سوريا هي دولة عربية مؤسسة للجامعة العربية".
واستكمل: "عندما يتم توافق عربي، ونتأكد أنه لا توجد اعتراضات من هذا الطرف أو ذاك، فما أسهل أن يطرح الأمر كبند على جدول أعمال مجلس وزاري في أي لحظة، مع التحضير الجيد له".
وتابع "إذا توافقت الدول العربية إلى دعوة سوريا من أجل شغل مقعدها، فمن جانبنا كأمانة عامة وكأمين عام نحن في خدمة الدول العربية، فالأمين العام هو الذي يسعى للحفاظ على المصالح العربية، ونحن ننفذ فورا مثل هذا القرار  دون تأخير".
وأشار أبو الغيط إلى عدم وجود توافق عربي بعد على عودة سوريا، قائلا: "هذه حقيقة، وأنا تحدثت بذلك، وإلا ما أسهل أن يتوصل الأمين العام إلى خلاصة ويقول: هذه هي الخلاصة، وحتى الآن لم أتبين أن هناك حسما نهائيا في أي من الاتجاهين".

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