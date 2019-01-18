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مصر تتسلم رفات أحد المواطنين بعد اختفائه 15 عامًا بإيطاليا

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مطار القاهرة الدولي
مطار القاهرة الدولي

المصريون ووكالات

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تسلمت مصر، مساء الخميس، رفات أحد مواطنيها، بعد 15 عامًا من اختفائه ووفاته في إيطاليا.
واستقبل مطار القاهرة الدولي، وفق بوابة "أخبار اليوم" المملوكة للدولة، رفات المواطن عيد عبد الخالق، القادمة من مدينة ميلانو الإيطالية، بعد 15 عامًا من اختفائه في مدينة بياتشنسا بإيطاليا.
وبحسب المصدر السابق من المنتظر تسليم رفات "عبد الخالق" إلى ذويه.
وتعود الواقعة، وفق بيان أصدرته وزارة القوى العاملة بمصر، الأربعاء، إلى عام 2004، حين اختفى المواطن المصري في مدينة بياتشنسا.
فيما تم العثور على هيكله العظمي في أحد البنايات المهجورة أثناء عملية هدم صيف العام الماضي 2018.
وتعرفت الشرطة الإيطالية على الرفات من خلال التواصل مع شقيق المصري الراحل وأخذ عينة تحليل DNA منه.
ولم توضح السلطات بالقاهرة أو روما أسباب الوفاة أو تفاصيل أكثر حول إقامة المواطن المصري في إيطاليا. 

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