أكاديمي يكشف معلومة صادمة عن المجتمع المصري

17 يناير 2019 - 11:50 م

أكد الدكتور سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع، إن دار الإفتاء لعبت دورا في مواجهة سيطرة دعاة التطرف على ساحة الفتوى، مشيرا إلى أن صعوبة الزواج لدي الشباب أدى لإحباطهم.



وأوضح "صادق"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن الفصل بين الولد والبنت فى المدارس زاد من ثقافة النظرة الجنسية للمرأة فى المجتمع، منوهًا إلى أن الفتاوى الصفراء ظهرت وجود جمهور يريد موضوعات جنسية، وأصبح عليها طلب.



وأضاف أستاذ علم الاجتماع أن الفتاوى الصفراء زادت الوسوسة الدينية وأساءت لمصر، منوهًا إلى أن هذا الأمر يؤدي إلى الإلهاء السياسي والاقتصادي.

