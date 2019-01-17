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فلسطين سلّمت واشنطن مدانًا ببيع أراضٍ بالقدس سريًا

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السلطة الفلسطينية: "ترامب" يريد ترسيخ الاحتلال
السلطة الفلسطينية: "ترامب" يريد ترسيخ الاحتلال

المصريون ووكالات

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ترامب: العقوبات قادمة يوم الإثنين

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء الخميس، أن السلطة الفلسطينية سلّمت بشكل سرّي إلى الولايات المتحدة، عصام عقل، الذي أدانته محكمة فلسطينية الشهر الماضي، ببيع أراض بالقدس لمستوطنين.
وقال "غال بيرغر"، مراسل قناة "كان 11"، التابعة لهيئة البث الإسرائيلية، إن السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة، توصلتا قبل يومين، إلى صفقة تقضي بقيام السلطة بإطلاق سراح "عقل"، وتسليمه لها.
و"عقل"، فلسطيني من القدس يحمل الهوية الإسرائيلية والجنسية الأمريكية، أدانته محكمة فلسطينية نهاية ديسمبر/كانون أول الماضي، بتسريب أراضٍ لصالح جمعية "عطيرات كوهنيم" التي تنشط في مجال الاستيلاء على أملاك الفلسطينيين في القدس الشرقية.
واعتقل الأمن الفلسطيني "عقل" قبل بضعة أشهر، قبل أن تصدر محكمة الجنايات الكبرى، حكما عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة، بتهمة "تسريب عقار للعدو في القدس".
وأضاف بيرغر، أن السلطة الفلسطينية، تعرضت لضغوط كبيرة إسرائيلية وأمريكية، من أجل إطلاق سراحه.
ولم يصدر تعليق رسمي فلسطيني أو أمريكي أو إسرائيلي، على الأنباء عن تسليم "عقل" للولايات المتحدة أو عن الصفقة المزعومة.
وكان السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، قد طالب في 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بالإفراج عن "عقل"، كونه يحمل الجنسية الأمريكية.
وقال "فريدمان" آنذاك، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "السلطة الفلسطينية تحتجز المواطن الأمريكي عصام عقل، في السجن، وهو مشتبه بارتكاب (جريمة) بيع أرض لليهود".
وأضاف فريدمان، إن "سجن عقل، مناقض لقيم الولايات المتحدة ولجميع الذين ينادون بقضية التعايش السلمي، نطالب بإطلاق سراحه الفوري". 

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