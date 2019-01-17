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تحذيرات فلسطينية من تداعيات أزمة الوقود في غزة‎

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مسئول فلسطيني: نقص الوقود والكهرباء ينذر بكارثة في مستشفيات غزة
مسئول فلسطيني: نقص الوقود والكهرباء ينذر بكارثة في مستشفيات غزة

المصريون ووكالات

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حذّر مركز حقوقي فلسطيني، الخميس، من أن استمرار أزمة الوقود في مستشفيات قطاع غزة، في ظل استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي.
وقال "مركز الميزان لحقوق الإنسان" الفلسطيني، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، إن استمرار الأزمة سيكون لها "تداعيات خطيرة على المرضى".
ومساء الخميس، أعلنت وزارة الصحة توقف تقديم "الخدمات الحيوية" في إحدى المستشفيات التابعة لها شمالي غزة؛ بسبب نفاد الوقود الخاص بتشغيل المولدات الكهربائية.
وقال المركز: "جراء أزمة الوقود، توقف حوالي 128 جهاز غسيل كلى، ما يعني أنه لا علاج لأكثر من 800 من مرضى الكلى، بينهم 30 طفلاً، ممن ترتبط حياتهم بإجراء عمليات الغسيل ثلاث مرات في الأسبوع".
وأضاف: "كما ستؤثر (أزمة الوقود) على عمل أجهز التشخيص المختلفة، والخدمات المساندة، ما يضطر إلى جدولة العمليات الجراحية وإلغاء بعضها، الأمر الذي يهدد حياة المرضى بخطر داهم".
واعتبر البيان أن "الحصار الإسرائيلي هو الذي أسس لكل الأزمات الإنسانية بقطاع غزة، وأنه المحرك لتفاقمها".
وشدد على أن "الصحة حق أساسي من حقوق الإنسان، وأن لكل إنسان الحق في أن يتمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسدية والنفسية يمكن بلوغه".
ودعا المركز "إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال تطوير وتحسين قدرة قطاع الصحة على الوفاء بالتزاماته الأساسية تجاه سكان غزة".
ووفق الوزارة، فإن يضم قطاع غزة 13 مستشفىً حكومياً، و54 مركزًا صحياً لتقديم الرعاية الأولية، تغطّي حوالي 95 % من الخدمات الطبية المقدمة لأكثر من 2 مليون مواطن بغزة.
فيما تغطي بقية الخدمات عيادات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا).
وتحتاج مستشفيات غزة إلى 450 ألف لتر من الوقود شهرياً، لتشغيل المولدات الكهربائية في حال انقطاع التيار لمدة تتراوح بين 8 - 12ساعة يوميًا.
بينما تحتاج حوالي 950 ألف لتر شهريًا حال انقطاع الكهرباء لمدة 20 ساعة يوميًا، بحسب إحصائية سابقة صادرة عن الوزارة.
ويعاني أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في غزة من أزمة كهرباء حادة منذ منتصف عام 2006.
ويحتاج القطاع، حسب شركة توزيع الكهرباء، إلى نحو 560 ميغاوات من الطاقة لتلبية حاجة السكان، لا يتوفر منها سوى نحو 205 ميغاوات. 

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