  • الجمعة 18 يناير 2019
  • بتوقيت مصر12:21 ص
بحث متقدم
الإعلامي توفيق عكاشة

توفيق عكاشة: كارثة كبرى ستحدث بعد 3 سنوات

فواتير الكهرباء

"الكهرباء" تكشف: هذا هو مصير أموال جمع القمامة

مصطفى الفقي

عمر سليمان كان كاتم أسرار مبارك بهذا الأمر الهام

الدول الأعضاء

بعضوية إسرائيل.. مكاسب مصر من «منتدى شرق غاز المتوسط»

أرشيفية

أزمة جديدة في أسعار الطماطم.. والسر «023»

علما قطر والإمارات

بيان إماراتي عاجل بسبب جملة «مفاجئة» قالها معلق قطري

القمة العربية

لهذه الأسباب.. زعماء العرب لن يحضروا «قمة بيروت»

سيارات (أرشيفية)

كيف تشتري سيارة أوروبية "زيرو جمارك"؟

عمرو سليم خلال حديثه للمصريون

«الإخوان» الأسوأ.. وندمت على حكم «مبارك»

الفتاة السعودية رهف القنون

بالخمر والمخدرات ولحم الخنزير.. الفتاة السعودية تعلن تحررها

تعرف عليه..

جزيرة صقلية تعرض منازل للبيع بسعر لا يصدق

الصفحة الأخيرة

صقلية
صقلية

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

ماذا قالت هيفا وهبي عن مواصفات شريك حياتها؟

#

انفجارات بركانية جديدة على قمة جبل بإيطاليا

#

وزير المالية: زيادة الأسعار على هذه السلع فقط

#

ارتفاع قتلى عواصف إيطاليا إلى 29 على الأقل

أعلنت بلدة في جزيرة صقلية الإيطالية، الخميس، عن عرضها منازل مهجورة للبيع بـيورو واحد فقط.
جاء ذلك على لسان "جوزيبي كاتشوبو" نائب رئيس بلدية بلدة "سامبوكا" شمالي جزيرة صقلية، في تصريح صحفي.
وأشار كاتشوبو إلى أن عدد سكان البلدة يبلغ 6 آلاف نسمة، هاجر غالبيتهم إلى المدن الكبيرة، فباتت العديد من منازل البلدة مهجورة وشبه مدمرة.
وأضاف أن "البلدية عرضت جميع البيوت القديمة للبيع بيورو واحد".
غير أن كاتشوبو أكد أن للبلدية شرط واحد مقابل بيع المنزل الواحد بيورو واحد، وهو إنفاق المشتري على البيت الذي سيشتريه 17 ألف يورو على الأقل لترميمه خلال 3 أعوام.
وأوضح أن الزبون ملزم على رهن 5 آلاف يورو لدى البلدية، يستردها حين يفي بالشرط (إنفاق 17 ألف يورو).
ولفت نائب رئيس البلدية إلى أن بعض المنازل المعروضة للبيع مطلة على البحر، وتتراوح مساحتها بين 40 و150 متر مربع.
يشار أن سكان القرى والبلدات الصغيرة في إسبانيا والبرتغال وإيطاليا ودول مطلة على البحر المتوسط، يغادرون قراهم وبلداتهم ويهاجرون للمدن.
وبسبب الهجرة، يزداد عدد المنازل المهجورة في القرى والبلدات في هذه البلدان، لتعرض للبيع لاحقا بأسعار زهيدة تتراوح بين 10 و20 ألف يورو. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

منصب المرشد العام.. استدعاء العُقد الطبقية!

محمود سلطان

على كراسي الطغاة

فراج إسماعيل

الذهب الأخضر

حسام فتحي

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» ترامب يمنع جولة خارجية لرئيسة مجلس النواب
» تعليق ناري لـ"بوتين" على تأسيس جيش كوسوفو
» بريطانيا تستدعي الاحتياط استعدادا لـ"بريكست" دون اتفاق
» جزيرة صقلية تعرض منازل للبيع بسعر لا يصدق
» بث مباشر.. مباراة برشلونة وليفانتي
» الرئاسة: ما أنجزناه يتم في 25 عامًا
» «رويترز»: مقتل شخصين في احتجاجات بالخرطوم
» حبس مستريح استولى على 107 ملايين جنيه
» مفكر مصري يطالب بإلغاء تدريس مواد دينية في المدارس
» مصرع شخص وإصابة آخرين في مشاجرة بأسيوط
» «مورينيو» يتحدث عن الأفضل بين «ميسي» و«رونالدو»

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:02

  • مغرب

    17:22

  • عشاء

    18:52

من الى
ياسر برهامي
مبارك
الرقابة الإدارية توقع مُحضِر أثناء تقاضيه رشوة
شيعة
الجندي