ماكرون: قواتنا لن تنسحب من سوريا والعراق

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أكّد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الخميس، أن بلاده ستواصل خلال العام 2019، وجودها العسكري في سوريا والعراق، في إطار التحالف الدولي لمحاربة "داعش".
جاء ذلك خلال كلمة وجهها ماكرون إلى القوات المسلحة في قاعدة جوية بمدينة "تولوز" جنوب غربي فرنسا.
وقال الرئيس الفرنسي إن "انسحاب حليفنا الأمريكي لا ينبغي أن يجعلنا نحيد عن هدفنا الاستراتيجي (..) القضاء على داعش".
ونهاية ديسمبر/ كانون أول الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قراره سحب قوات بلاده من سوريا.
وأضاف ماكرون أن فرنسا "ستبقى، خلال العام الجاري، ملتزمة عسكريا في بلاد الشام (سوريا والعراق)، في إطار التحالف الدولي، لأن أي تسرّع في الانسحاب سيكون خطأ".
وتابع أن "المعركة لم تنته"، مشيرا أن تفكيره يمضي بشكل خاص إلى الجنود الأمريكيين الأربعة الذين قضوا على الأراضي السورية.
والأربعاء، أعلن الجيش الأمريكي مقتل 4 أمريكيين في هجوم استهدف مدينة منبج شمالي سوريا، وتبناه تنظيم "داعش" الإرهابي. 

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