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كولومبيا.. ارتفاع ضحايا هجوم أكاديمية الشرطة إلى 9 قتلى

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ارتفعت حصيلة ضحايا التفجير الذي استهدف أكاديمية للشرطة في العاصمة الكولومبية بوغوتا، مساء الخميس، إلى 9 قتلى و22 جريحًا.
ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن الشرطة الكولومبية، أن 9 أشخاص على الأقل قتلوا و22 آخرين أصيبوا في التفجير الذي وقع أمام أكاديمية الشرطة "جنرال سانتاندر"، جنوبي العاصمة.
وأوضح المصدر أن ضمن القتلى مواطن يحمل الجنسية البنمية، وآخر إكوادوري.
وفي وقت سابق، صرح عمدة بوغوتا، أنريكي بينولاسا، بأن التفجير أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 10 آخرين، بحسب المعلومات الأولية.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الساعة 16: 15 ت.غ.
يشار أن متمردي اليسار من جيش التحرير الوطني، كثفوا هجماتهم على أهداف للشرطة في كولومبيا، وسط مواجهة مع الرئيس المحافظ إيفان دوكي، حول كيفية استئناف محادثات السلام المتعثرة، بحسب أسوشييتد برس.

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