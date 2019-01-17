المشدد 15 سنة لـ«أبو شريعة» لسرقته مليون جنيه

17 يناير 2019 - 09:41 م

قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار سامي بيومي، اليوم الخميس، معاقبة "رائد أبو شريعة"، أحد أخطر العناصر الإجرامية بالشرقية، بالسجن لمدة 15 سنة؛ على خلفية اتهامه بسرقة مليون جنيه من تاجر قطن بمدينة أولاد صقر.

وأشارت أوراق القضية التي حملت رقم 9766 جنايات أولاد صقر لسنة 2011، إلى أن المتهم "رائد.ال.ح" وشهرته "رائد أبو شريعة" مُقيم بقرية "بني حسن" التابعة لدائرة مركز أولاد صقر، و9 متهمين آخرين، اعترضوا طريق سيارة المجني عليه "عبدالسميع شعبان محمود عراقي" تاجر أقطان، بالطريق العام، وتمكنوا من سرقة مليون جنيه والهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه، بعدما أشهروا أسلحة نارية مُستغلين الحالة التي كانت تشهدها البلاد أعقاب ثورة 25 يناير.

وقررت النيابة العامة إحالت المتهمين جميعًا إلى محكمة الجنايات، وأصدرت أحكامًا ضد المتهمين التسعة، قبل أن تتم إعادة محاكمة "أبو شريعة"، اليوم الخميس، وذلك بعد ضبطه خلال العام المنقضي.