براءة 10 مواطنين من تهم الاتجار فى الآثار والمخدرات

17 يناير 2019 - 09:34 م

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، ببراءة 10 مواطنين من اتهام تكوين تشكيل عصابي للاتجار فى الآثار وحيازة مخدرات وأسلحة نارية ، عقدت الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب وغضوية محمد رأفت الطيب، وهيثم محمود وأمانة سر وائل عبد المقصود وجورج ماهر.

وكشف قرارإحالة المتهمين للمحاكمة والصادر من نيابة القاهرة الجديدة الكلية، برئاسة المستشار أحمد حنفي رياض ، المحامي العام الأول، في القضية رقم 7619لسنة 2018 جنايات التجمع الخامس عن تورط المتهمين فى حيازة جوهر مخدر الأفيون بقصد الاتجاروأسلحة نارية والاتجار فى الاثار.

وضمت قائمة المتهمين فى القضية والحاصيلن على البراءة كلا من "محمد.ع'صاحب شركة و"أيمن.ف 'لا يعمل و"أحمد.ف ' تاجر سيارات و"أحمد.م ' محاسب و"أسامه.م 'سائق و"محمد.ع" نحات و"سلامه.م 'صاحب شركة و"ياسر.م " تاجر و"وليد.م ' عامل و"وليد.ع ' مدير علاقات عامة .