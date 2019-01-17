  • الخميس 17 يناير 2019
  • بتوقيت مصر10:44 م
بحث متقدم
الدول الأعضاء

بعضوية إسرائيل.. مكاسب مصر من «منتدى شرق غاز المتوسط»

أرشيفية

أزمة جديدة في أسعار الطماطم.. والسر «023»

علما قطر والإمارات

بيان إماراتي عاجل بسبب جملة «مفاجئة» قالها معلق قطري

القمة العربية

لهذه الأسباب.. زعماء العرب لن يحضروا «قمة بيروت»

تحذير عاجل من السعودية لمواطنيها في السودان

تحذير عاجل من السعودية لمواطنيها في السودان

نتنياهو

إسرائيل لدول العالم: نقل سفاراتكم للقدس أو إغلاق القنصليات

سيارات (أرشيفية)

كيف تشتري سيارة أوروبية "زيرو جمارك"؟

عمرو سليم خلال حديثه للمصريون

«الإخوان» الأسوأ.. وندمت على حكم «مبارك»

الفتاة السعودية رهف القنون

بالخمر والمخدرات ولحم الخنزير.. الفتاة السعودية تعلن تحررها

المتحدث باسم الرئاسة

الرئاسة: ما أنجزناه يتم في 25 عامًا

بالقاهرة الجديدة

براءة 10 مواطنين من تهم الاتجار فى الآثار والمخدرات

قضايا وحوادث

محكمة
ارشيفية

مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

قوات الاحتلال تعتقل 10 فلسطينيين من الضفة الغربية

#

القبض على سيدتين بحوزتهما إستروكس

#

إصابة 10 عمال في تصادم سيارتين على الدائري الإقليمي

#

القبض على ضابطى شرطة أثناء تنقيبهما عن الآثار

جنايات القاهرة

القاهرة الجديدة

اسلحة نارية

براءة 10 متهمين

مخدارت

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، ببراءة 10 مواطنين من اتهام تكوين تشكيل عصابي للاتجار فى الآثار وحيازة مخدرات وأسلحة نارية ، عقدت الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب وغضوية محمد رأفت الطيب، وهيثم محمود وأمانة سر وائل عبد المقصود وجورج ماهر.

وكشف قرارإحالة المتهمين للمحاكمة والصادر من نيابة القاهرة الجديدة الكلية، برئاسة المستشار أحمد حنفي رياض ، المحامي العام الأول، في القضية رقم 7619لسنة 2018 جنايات التجمع الخامس عن تورط المتهمين فى حيازة جوهر مخدر الأفيون بقصد الاتجاروأسلحة نارية والاتجار فى الاثار.

  وضمت قائمة المتهمين فى القضية والحاصيلن على البراءة كلا من "محمد.ع'صاحب شركة و"أيمن.ف 'لا يعمل و"أحمد.ف ' تاجر سيارات و"أحمد.م ' محاسب و"أسامه.م 'سائق و"محمد.ع" نحات و"سلامه.م 'صاحب شركة و"ياسر.م " تاجر و"وليد.م ' عامل و"وليد.ع ' مدير علاقات عامة .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

منصب المرشد العام.. استدعاء العُقد الطبقية!

محمود سلطان

على كراسي الطغاة

فراج إسماعيل

الذهب الأخضر

حسام فتحي

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة برشلونة وليفانتي
» «رويترز»: مقتل شخصين في احتجاجات بالخرطوم
» حبس مستريح استولى على 107 ملايين جنيه
» مصرع شخص وإصابة آخرين في مشاجرة بأسيوط
» ترامب: لن نسمح لإيران بإجراء تجارب إطلاق صواريخ الفضاء
» «مورينيو» يتحدث عن الأفضل بين «ميسي» و«رونالدو»
» تحذير إسرائيلي من القوة العسكرية لمصر: تتجهز لمواجهتنا
» «صلاح» على موعد مع إنجاز تاريخي
» تسجيل أول إصابة بأنفلونزا الخنازير شمالي العراق
» كأس آسيا.. تعرف على المنتخبات المتأهلة للدور الثاني
» ارتفاع عدد قتلى المواجهات المسلحة بطرابلس إلى 10

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:02

  • مغرب

    17:21

  • عشاء

    18:51

من الى
ياسر برهامي
مبارك
الرقابة الإدارية توقع مُحضِر أثناء تقاضيه رشوة
شيعة
الجندي