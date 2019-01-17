» «رويترز»: مقتل شخصين في احتجاجات بالخرطوم

17 يناير 2019 - 09:31 م

أفادت "لجنة أطباء السودان المركزية" غير الرسمية بمقتل شخصين خلال احتجاجات خرجت في العاصمة السودانية الخرطوم، وإصابة 9 أشخاص على الأقل برصاص قوات الأمن السودانية.

ووفقا للجنة الطبية، فقد تصدت السلطات السودانية للمحتجين "بعنف مفرط"، ما تسبب بمقتل طبيب وطفل وإصابات تراوحت بين الطفيفة والخطيرة.

ووفقا لوكالة "رويترز"، فقد اشتبك محتجون يرشقون الحجارة مع قوات الأمن السودانية في الخرطوم التي ردت بدورها بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.

وقال شهود إن مئات تظاهروا أيضا في القضارف وعطبرة والأبيض مما دفع قوات الشرطة لإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.

وتجتاح الاحتجاجات السودان منذ 19 ديسمبر واستخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية في بعض الأوقات لتفريق المتظاهرين. ويبلغ عدد القتلى الرسمي 24 شخصا لكن منظمة العفو الدولية تقول إن أكثر من 40 شخصا قُتلوا.