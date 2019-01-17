» حبس مستريح استولى على 107 ملايين جنيه

17 يناير 2019 - 09:28 م

قررت النيابة العامة حبس مستريح جديد استولى على 107 ملايين جنيه من المواطنين بزعم توظيفها. أفادت التحريات بأن المتهم حاصل على بكالوريوس تجارة جمع الأموال من ضحاياه فى القاهرة الكبرى بعد أن أوهمهم بدفع فوائد تقدر بـ27 فى المائة سنويا.

وروى الضحايا أنه انتظم فى دفع الفوائد لهم قرابة 8 أشهر ثم اختفى وأغلق هاتفه. وجهت له النيابة تهمة توظيف الأموال والنصب على المواطنين والاستيلاء على أموال المواطنين، وأمرت بحبسه لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

أفادت التحريات بأن 39 مواطنا تقدموا ببلاغات ضد «ح.س» 46 عاما حاصل على بكالوريوس تجارة، قالوا إنه حصل منهم على مبالغ مالية تراوحت بين 200 ألف جنيه و مليون جنيه من كل مواطن بزعم توظيفها.