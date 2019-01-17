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مياه الأمطار تنهي حياة فتاة بالدقهلية

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مياه الأمطار

الدقهلية

مصرع فتاة

لقيت طالبة بالصف الثاني الثانوي مصرعها، بعد سقوطها من أعلى سطح منزلها من مدينة دكرنس التابعة لمحافظة الدقهلية، وذلك أثناء انشغالها في مساعدة والدتها بكسح مياه الأمطار المتراكمة، أعلى سطح منزلهم، وانزلقت قدمها واختل توازنها فسقطت في الشارع، ولفظت أنفاسها الأخيرة فور وصولها للمستشفى.

 البداية كانت بتلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ عن وصول طالبة جثة هامدة بسبب سقوطها من أعلى سطح منزلها، ويبدو على الجثة آثار دماء من الوجه والأنف والعينين، وكدمات وكسور بمختلف أنحاء الجسم.

وعلى الفور، انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ نفى والدها وجود شبهة جنائية، وأكد أنها تدعى "آثار عبد الحكيم الشربيني" 16 عامًا، وصعدت لسطح منزلها بالدور الخامس لكسح مياه الأمطار التي ملئت السطح ولأنه بدون سور، اختل توازنها وانزلقت قدمها سقطت في الشارع.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم إخطار النيابة التي أمرت بانتداب الطبيب الشرعى لبيان سبب الوفاة.

وشهدت محافظة الدقهلية موجة طقس سيئة، أمس الأربعاء، وتسبب شدة الرياح وهطول الأمطار بغزارة إلى سقوط ثلاثة أعمدة كهربائية وثلاث شجرات على الطرق.


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