» مصرع شخص وإصابة آخرين في مشاجرة بأسيوط

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مشاجرة

أسيوط

مصرع شخص

اصابة اخرين

لقى شخص مصرعه,اليوم الخميس,  بينما أصيب آخرون فى مشاجرة نشبت بين تجار خردة , بسبب خلاف على بيعة كمية خردة بمنطقة الأربعين بحى غرب أسيوط.

تلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط  العميد حاتم صفوت بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم  بين بيت الحمران وبيت قبيصي  ووقوع قتيل ناحية كوبرى الأربعين دائرة القسم.

وبانتقال المقدم محمد عطيه ومعاونيه أحمد مفتاح وكريم الجاحر تم احتواء الموقف وتبين مصرع سيد قبيصي تاجر خردة تم نقل الجثة والمصابين لمستشفى الإيمان العام .

وأشارت التحريات التى قام بها فريق ضباط مباحث القسم إلى أن المشاجرة نشبت بين الطرفين لخلاف على بيعة خردة, وتم إلقاء القبض على طرفى المشاجرة , وتحرير المحضر اللازم وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.



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