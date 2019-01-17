انتحار شاب شنقًا لمروره بأزمة نفسية

مصطفى صابر
أقدم شاب, اليوم الخميس, علي الانتحار شنقا, بسبب مروره بحالة نفسية بإحدى قرى مركز بلقاس التابع لمحافظة الدقهلية..
تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة بلقاس من اهالى قرية ابو عرصة التابعة للمركز بانتحار شاب.
وانتقل رجال المباحث برئاسة الرائد يوسف صبرى رئيس مباحث مركز شرطة بلقاس لمكان البلاغ وبالفحص تبين أن الشاب يدعى عوض ابراهيم القزاز 38 عاما شنقا متزوج ولديه طفلان فى سن الحضانة.
وبسؤال أقاربه أكدوا أنه كان يعانى خلال الفترة الأخيرة من حالة نفسية سيئة خلال الفترة الماضية بسبب مروره وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة التى كلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعة.
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