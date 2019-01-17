» «مورينيو» يتحدث عن الأفضل بين «ميسي» و«رونالدو»

17 يناير 2019 - 09:13 م

أكد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن المقارنة بين البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، وليونيل ميسي، مهاجم برشلونة، ليست عادلة.

وقال مورينيو خلال تواجده في الأستديو التحليلي الخاص بمباراة قطر والسعودية بكاس أمم آسيا على قناة "بي إن سبورتس" :"الثنائي يقدمان مستوى عالمي وكل منهم له طريقته الخاصة والظروف المختلفة للنجاح، هما ثنائي ناجح لكني لا أحب مثل هذه المقارنات".

وأضاف السبيشل وان :"واجهت كلا اللاعبين ولكل منهم طريقة لعب معينة وينجح بها".

يذكر أن قطر حققت الفوز على المنتخب السعودي بهدفين سجلهما المعز علي والذي رفع رصيده من الأهداف في البطلوة الآسيوية إلى 7 أهداف.