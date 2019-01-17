طاقة البرلمان تشيد بالربط الكهربائي بين مصر والسودان

17 يناير 2019 - 09:08 م

أشاد النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بتصريحات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، التي أكد فيها أن الاحتياطي الآمن للكهرباء في مصر وصل لـ 25%، نتيجة الإنجازات الكبيرة التي تحققت خلال الأعوام الخمس الأخيرة في قطاع الطاقة والكهرباء بمشروعات جديدة أو بتطوير الخدمات لتوفير الطاقة.

وأعلن "السويدي" في بيان صحفي، تأييده التام لتصريحات "شاكر" التي أطلقها خلال "قمة طاقة المستقبل" ضمن فعاليات أسبوع أبو ظبي، للاستدامة في العاصمة الإماراتية والتي أعلن فيها أن مصر ستبدأ تفعيل خط الربط الكهربائى مع السودان فبراير المقبل، ومازالت المشاورات والتنسيق بين مصر والمملكة العربية السعودية ودول الخليج جارية لتحقيق الربط الكهربائى، ومشاركات أخرى مع قبرص واليونان ليحقق لمصر قدرات هائلة من الطاقة سواء للتصدير أو للاستخدام من خلال الربط الكهربائى مع جميع الدول المحيطة.