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مدرب الإسماعيلي يتحدث عن مواجهة الإفريقي.. واعتزال عبد ربه

الرياضة

الاسماعيلى
الاسماعيلى

أمير سعد

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الإسماعيلي

الافريقى

اكد البلجيكي سيدومير المدير الفني للاسماعيلى، أن مباراة الأفريقي التونسي صعبة للغاية على الفريقين، لاسيما بعد تلقى خسارة في الجولة الإفتتاحية، وذك خلال المؤتمر الصحفي.

وقال «سيدومير»، لدينا هدف واحد من المباراة وهو تحقيق انتصار من أجل الحفاظ على حظوظنا في الاستمرار بالتأهل للدور المقبل بالبطولة القارية.

واعترف سيدومير نعانى من بعض الغيابات في الدفاع سواء محمود متولى أو محمد مجدى لكننا لدينا البدلاء الأكفاء لتعوض الغيابات وعدم تأثر الفريق.

وكشف المدير الفني للاسماعيلى أن اللاعبون الجدد مميزين وأتطلع لتوفير الأجواء لهم من أجل الأنسجام بشكل سريع سعيا لتحقيق الإضافة الفنية المنتظرة منهم.

وقال سيدومير :"اعتزال حسنى عبد ربه هو قراره الشخصى، بالتأكيد هو لاعب كبير وذو خبرات كبيرة وأتمنى له دوام التوفيق في مسيرته الكروية بعد الاعتزال.

وأكد سيدومير الفريق يعانى من نقص الخبرات لكنى أسعى في كل مران ومباراة لاكسابهم مزيد من الخبرات، الجميع يشهد بتحسن الفريق بكل تدريجيى.

 قال المدير الفني للاسماعيلي علينا أن نستمر في العمل الجاد وبكل تحفز واصرار سعيا لاستعادة مسيرة الانتصارات أمام الإفريقى الذى يضم لاعبين مميزين للغاية بكل المراكز لاسيما الخط الهجومى.

 يقول سيدومير بدأت في العمل على حل الازمات التى يعانى منها الفريق وبتكاتف الجميع لنعبر من تلك المرحلة الصعبة واستعادة النتائج المميزة.

وقال :"لا أعد بالحصول على بطولة لكنى أعد الجماهير ومجلس الإدارة بتطور مستوى الفريق ورغبة في كل مباراة على تحقيق انتصار والسعى نحو أفضل نتائج ممكنة خلال الفترة المقبلة.

 ويضيف :" الحضور الجماهيرى أن يكون له رد فعل على اللاعبين في تقديم كل لاعب أقصى ما لديه ،المشاركة الاساسية عندى تقوم على المرود المقدم في التدريبات.

 واتم :"درسنا فريق الأفريقى التونسى جيدا من حيث نقاط القوة والضعف ،فهو فريق لا يستهان به على الإطلاق، وقادر على التسجيل في أى لحظة، مايزيد من صعوبة المباراة خسارته في الجولة الأولى أمام شباب قسطنطينة.

ويستضيف فريق الإسماعيلى نظيره الافريقى التونسى مع دقات السادسة غدا الجمعة على ستاد الاسماعيلية فى إطار مواجهات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة بدور المجموعات بدوري الابطال الافريقى وسط حضور جماهيرى يقارب العشرة الاف متفرج .

وكان الإسماعيلى قد خسر خارج ملعبه من مازيمبى الكونغولى بهدفين دون رد فى الجولة الأولى لدور المجموعات وخسر الأفريقى التونسى من شباب قسطنطنية الجزائرى بهدف دون رد فى إطار نفس الجولة .


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