  • الخميس 17 يناير 2019
  • بتوقيت مصر09:09 م
بحث متقدم
علما قطر والإمارات

بيان إماراتي عاجل بسبب جملة «مفاجئة» قالها معلق قطري

القمة العربية

لهذه الأسباب.. زعماء العرب لن يحضروا «قمة بيروت»

تحذير عاجل من السعودية لمواطنيها في السودان

تحذير عاجل من السعودية لمواطنيها في السودان

نتنياهو

إسرائيل لدول العالم: نقل سفاراتكم للقدس أو إغلاق القنصليات

المتحدث باسم الرئاسة

الرئاسة: ما أنجزناه يتم في 25 عامًا

سيارات (أرشيفية)

كيف تشتري سيارة أوروبية "زيرو جمارك"؟

عمرو سليم خلال حديثه للمصريون

«الإخوان» الأسوأ.. وندمت على حكم «مبارك»

كتاب التربية الدينية

مفكر مصري يطالب بإلغاء تدريس مواد دينية في المدارس

الفتاة السعودية رهف القنون

بالخمر والمخدرات ولحم الخنزير.. الفتاة السعودية تعلن تحررها

اعشاب

النصب على المواطنين تحت اسم "الطب البديل"

غدًا.. مبادرة «الوفد مع الناس» تواصل تحركاتها في الجيزة

الحياة السياسية

ارشيفية
ارشيفية

حسن علام- متابعات

أخبار متعلقة
#

غدًا.. الأهلي يواجه جمهورية شبين

#

ضبط عصابة استغلال أطفال الشوارع في أعمال التسول

#

أبو شقة: «الوفد مع الناس» هى بداية عودة انطلاق الحزب

#

بالصور.. عدد المستفيدين من "عنيك في عنينا" إلى 90 ألف

الجيزة

الوفد

المستشار أبو شقة

يواصل حزب الوفد، تحركاته في مختلف المناطق بمحافظة الجيزة، تنفيذا لمبادرة "الوفد مع الناس" والتي انطلقت خلال الأيام الماضية، حيث ستتوجه اللجنة المشرفة على مبادرة الوفد مع الناس أن فريق عمل المبادرة سيتوجه إلى البدرشين بصحبة القافلة الطبية التي ستبدأ عملها صباح غدا الجمعة تحت رعاية المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد وبالتعاون مع وزارة الصحة.

وفقا لبيان صادر عن الحزب اليوم، يأتي ذلك بناء على تعليمات المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد تفعيلا لدور الحزب وتواجده فى الشارع بتواصله مع المواطن المصري والاستماع له والعمل على تذليل مشاكله.

وكان المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، قال إن مبادرات الحزب الخدمية مستمرة فى كل المحافظات، من خلال مبادرة "الوفد مع الناس" للتواجد فى كل منطقة بمصر، لمساعدة المواطنين الأكثر احتياجا وتقديم الخدمات الطبية وغيرها من قوافل السلع الغذائية، وذلك للتأكيد على الدور الخدمى الذى يقوم به الحزب فى الفترة الحالية.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

منصب المرشد العام.. استدعاء العُقد الطبقية!

محمود سلطان

على كراسي الطغاة

فراج إسماعيل

الذهب الأخضر

حسام فتحي

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» تحذير إسرائيلي من القوة العسكرية لمصر: تتجهز لمواجهتنا
» «صلاح» على موعد مع إنجاز تاريخي
» تسجيل أول إصابة بأنفلونزا الخنازير شمالي العراق
» كأس آسيا.. تعرف على المنتخبات المتأهلة للدور الثاني
» ارتفاع عدد قتلى المواجهات المسلحة بطرابلس إلى 10
» ليفربول يُجدد عقد ظهيره الأيسر 5 سنوات
» وزير الرياضة يهنئ بعثة منتخب اليد
» «التعليم»: لا إجازات.. استمرار الامتحانات الخميس المقبل
» كأس آسيا.. قطر تخطف الصدارة من السعودية
» إنهاء فوضى الفتاوى بالحبس والغرامة.. السلفيون فى الخلفية
» الاتحاد السعودي: «بي إن» تستخدم القناة لأغراض سياسية

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:02

  • مغرب

    17:21

  • عشاء

    18:51

من الى
ياسر برهامي
مبارك
الرقابة الإدارية توقع مُحضِر أثناء تقاضيه رشوة
شيعة
الجندي