غدًا.. مبادرة «الوفد مع الناس» تواصل تحركاتها في الجيزة

17 يناير 2019 - 08:58 م

يواصل حزب الوفد، تحركاته في مختلف المناطق بمحافظة الجيزة، تنفيذا لمبادرة "الوفد مع الناس" والتي انطلقت خلال الأيام الماضية، حيث ستتوجه اللجنة المشرفة على مبادرة الوفد مع الناس أن فريق عمل المبادرة سيتوجه إلى البدرشين بصحبة القافلة الطبية التي ستبدأ عملها صباح غدا الجمعة تحت رعاية المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد وبالتعاون مع وزارة الصحة.

وفقا لبيان صادر عن الحزب اليوم، يأتي ذلك بناء على تعليمات المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد تفعيلا لدور الحزب وتواجده فى الشارع بتواصله مع المواطن المصري والاستماع له والعمل على تذليل مشاكله.

وكان المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، قال إن مبادرات الحزب الخدمية مستمرة فى كل المحافظات، من خلال مبادرة "الوفد مع الناس" للتواجد فى كل منطقة بمصر، لمساعدة المواطنين الأكثر احتياجا وتقديم الخدمات الطبية وغيرها من قوافل السلع الغذائية، وذلك للتأكيد على الدور الخدمى الذى يقوم به الحزب فى الفترة الحالية.



