» كأس آسيا.. تعرف على المنتخبات المتأهلة للدور الثاني

أمير سعد
اختتمت منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الآسيوية 2019، حيثُ تلقى منتخب السعودية خسارة قاسية من قطر بهدفين سجلهم المعز علي ليرفع رصيده غلى 7 أهداف، متصدرًا جدول ترتيب هدافي البطولة.
ونجح منتخب عمان نجح في الفوز على تركمانستان ووصل للدور التالي من البطولة، كما ودع منتخب لبنان البطولة بالرغم من فوزه على كوريا الشمالية 4-1.
وتأهلت تلك المنتخبات إلى دور الـ16 من البطولة الآسيوية:
- الإمارات وتايلاند والبحرين (المجموعة الأولى)
- الأردن وأستراليا (المجموعة الثانية)
- كوريا الجنوبية والصين وقيرغيزستان (المجموعة الثالثة)
- إيران والعراق وفيتنام (المجموعة الرابعة)
- قطر والسعودية (المجموعة الخامسة)
- اليابان وأوزبكستان وعمان (المجموعة السادسة)
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