  • الخميس 17 يناير 2019
  • بتوقيت مصر09:11 م
بحث متقدم
علما قطر والإمارات

بيان إماراتي عاجل بسبب جملة «مفاجئة» قالها معلق قطري

القمة العربية

لهذه الأسباب.. زعماء العرب لن يحضروا «قمة بيروت»

تحذير عاجل من السعودية لمواطنيها في السودان

تحذير عاجل من السعودية لمواطنيها في السودان

نتنياهو

إسرائيل لدول العالم: نقل سفاراتكم للقدس أو إغلاق القنصليات

المتحدث باسم الرئاسة

الرئاسة: ما أنجزناه يتم في 25 عامًا

سيارات (أرشيفية)

كيف تشتري سيارة أوروبية "زيرو جمارك"؟

عمرو سليم خلال حديثه للمصريون

«الإخوان» الأسوأ.. وندمت على حكم «مبارك»

كتاب التربية الدينية

مفكر مصري يطالب بإلغاء تدريس مواد دينية في المدارس

الفتاة السعودية رهف القنون

بالخمر والمخدرات ولحم الخنزير.. الفتاة السعودية تعلن تحررها

اعشاب

النصب على المواطنين تحت اسم "الطب البديل"

كأس آسيا.. تعرف على المنتخبات المتأهلة للدور الثاني

الرياضة

الامارات
الامارات

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

الشوط الأول.. تعادل سلبي بين الزمالك واتحاد طنجة

#

كأس آسيا.. قطر تهزم لبنان 0/2

#

مدرب العين يتحدث عن مواجهة الترجي

#

اتحاد الكرة يستحدث مسابقة رياضية جديدة

السعودية

كأس آسيا

المصريون

اختتمت منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الآسيوية 2019، حيثُ تلقى منتخب السعودية خسارة قاسية من قطر بهدفين سجلهم المعز علي ليرفع رصيده غلى 7 أهداف، متصدرًا جدول ترتيب هدافي البطولة.

ونجح منتخب عمان نجح في الفوز على تركمانستان ووصل للدور التالي من البطولة، كما ودع منتخب لبنان البطولة بالرغم من فوزه على كوريا الشمالية 4-1.

وتأهلت تلك المنتخبات إلى دور الـ16 من البطولة الآسيوية:

- الإمارات وتايلاند والبحرين (المجموعة الأولى)

- الأردن وأستراليا (المجموعة الثانية)

- كوريا الجنوبية والصين وقيرغيزستان (المجموعة الثالثة)

- إيران والعراق وفيتنام (المجموعة الرابعة)

- قطر والسعودية (المجموعة الخامسة)

- اليابان وأوزبكستان وعمان (المجموعة السادسة)


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

منصب المرشد العام.. استدعاء العُقد الطبقية!

محمود سلطان

على كراسي الطغاة

فراج إسماعيل

الذهب الأخضر

حسام فتحي

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» تحذير إسرائيلي من القوة العسكرية لمصر: تتجهز لمواجهتنا
» «صلاح» على موعد مع إنجاز تاريخي
» تسجيل أول إصابة بأنفلونزا الخنازير شمالي العراق
» كأس آسيا.. تعرف على المنتخبات المتأهلة للدور الثاني
» ارتفاع عدد قتلى المواجهات المسلحة بطرابلس إلى 10
» ليفربول يُجدد عقد ظهيره الأيسر 5 سنوات
» وزير الرياضة يهنئ بعثة منتخب اليد
» «التعليم»: لا إجازات.. استمرار الامتحانات الخميس المقبل
» كأس آسيا.. قطر تخطف الصدارة من السعودية
» إنهاء فوضى الفتاوى بالحبس والغرامة.. السلفيون فى الخلفية
» الاتحاد السعودي: «بي إن» تستخدم القناة لأغراض سياسية

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:02

  • مغرب

    17:21

  • عشاء

    18:51

من الى
ياسر برهامي
مبارك
الرقابة الإدارية توقع مُحضِر أثناء تقاضيه رشوة
شيعة
الجندي