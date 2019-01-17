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ارتفاع عدد قتلى المواجهات المسلحة بطرابلس إلى 10

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وكالات

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ليبيا

قتلى

طرابلس

ارتفع الخميس، عدد ضحايا المواجهات المسلحة بين "قوة حماية طرابلس" التابعة لحكومة الوفاق الليبية واللواء السابع-ترهونة، جنوبي العاصمة طرابلس إلى 10 قتلى و41 مصاباً، بينهم نساء وأطفال.

وأفادت وزارة الصحة لليبية، في بيان لها، عن رئيس غرفة العمليات المركزية، بالقاسم الكردي، قوله إن "الغرفة استقبلت بلاغات عن حاجة بعض المستشفيات لإمدادات عاجلة تشمل مستلزمات طبية وسيارات إسعاف بعد وصول عدد من الجرحى والوفيات لمستشفيات داخل طرابلس وخارجها".

وصباح الخميس، ساد هدوء حذر الأحياء الجنوبية لطرابلس، غداة مواجهات مسلحة بين "قوة حماية طرابلس"، و"اللواء السابع".

وتعرف قوات "اللواء السابع" بـ"الكانيات"، كون معظم عناصرها ينتمون لعائلة "الكاني" بمدينة ترهونة، وكانت هذه القوات تتبع حكومة الوفاق، قبل أن يصدر فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي الليبي قرارا بحلها قبل أشهر من اندلاع الاشتباكات الأخيرة في طرابلس أغسطس/آب 2018. ‎

والأربعاء، حذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، من خرق وقف إطلاق النار في طرابلس، على خلفية تجدد المواجهات صباح الأربعاء.

وأعلنت "قوة حماية طرابلس"، في بيان الأربعاء، صد هجوم استهدف العاصمة من جانب مجموعات مسلحة (اللواء السابع).

وتضم "قوة حماية طرابلس"، كتيبة ثوار طرابلس، وكتيبة النواصي، وقوة الردع الخاصة، وقوة الردع والتدخل المشترك أبو سليم، وغيرها.

ويهدد تجدد المواجهات المسلحة بانهيار وقف لإطلاق النار تم التوصل إليه قبل 4 أشهر، بوساطة أممية.

وفي 26 أغسطس 2018، شهدت الأحياء الجنوبية من طرابلس اشتباكات مسلحة، توقفت في 4 سبتمبر/ أيلول الماضي، بعدما خلفت أكثر من 100 قتيل و383 جريحًا.

ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط من اقتتال بين كيانات مسلحة وصراع على الشرعية والسلطة في وضع تسعى الأمم المتحدة إلى إنهائه عبر عملية سياسية متعثرة.


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