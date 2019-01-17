«مورينيو»: عدم الانضباط وراء مطالبتي برحيل نجم الفراعنة

17 يناير 2019 - 08:37 م

كشف البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي، عن السبب وراء عدم استمرار عبد الستار صبري مع بنفيكا، عندما كان مورينيو مدربا للفريق.

وقال «مورينيو» في تصريحات لقنوات "بي إن سبورت" القطرية اليوم، أن عدم الانضباط كان سبب رحيل عبد الستار صبري نجم المنتخب الوطني السابق، عن نادي بنفيكا.

وأضاف:"عبد الستار صبري لاعب مهاري، ولديه موهبة كبيرة وكان لاعبًا مهمًا لبنفيكا في ذلك التوقيت، لكنه لم يكن منضبطًا بالشكل الكافي".

وأضاف:" كنت في بداية مشواري كمدير فني وكان عليٌ أن اقوم بعملي بشكل محترف لذلك لم ينجح مع الفريق أثناء فترة تواجدي".