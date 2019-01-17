"المحافظين": هدفنا جذب الشباب للانخراط في العمل السياسي

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قال كريم عبد العاطي، رئيس لجنة التنظيم والعضوية بـحزب المحافظين، إن الحزب يعمل خلال الفترة الحالية على زيادة العضوية الخاصة بالحزب، والتواصل مع المواطنين واستكمال الوحدات والأمانات الحزبية المختلفة في المحافظات.

وأضاف عبد العاطي، أن الحزب يسعي لخلق قنوات اتصال مختلفة مع المواطنين ومحاولة تقديم حلول المشاكل لبعض القضايا والمشاكل التي يعاني منها المجتمع، موضحا أن هناك أكاديمية للحزب لتدريب الشباب يتم العمل على تدشينها وتدريب الشباب تثقيفيا وسياسا واستغلال الطاقات البشري.

وأشار إلي أن الحزب يحاول القضاء على حالة العزوف السياسي لدي الشباب والاستفادة منهم وقدراتهم في العمل السياسي والمجتمعي بشتي مجالاته، وذلك يتم من خلال تنظيم الحزب لمتلقيات التوظيف وإيجاد الفرص لهم وزيادة المساحة المتاحة للعمل السياسي.



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