» ليفربول يُجدد عقد ظهيره الأيسر 5 سنوات

17 يناير 2019 - 08:26 م

نجح مسئولو نادي ليفربول الإنجليزي في التجديد للاعبه الأسكتلندي أندريه روبيرتسون الظهير الأيسر للفريق، لمدة 5 سنوات أي حتى عام 2024.

ويلتقي نادي ليفربول أمام منافسه فريق كريستال بالاس يوم السبت القادم علي ملعب الانفيلد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقدم روبيرتسون أداء مميز مع ليفربول في الموسمين الماضي والحالي، وأصبح من الركائز الأساسية المؤثرة في الريدز مع يورجن كلوب.

ويسعي صلاح لتحقيق رقم مميز أمام كريستال بالاس، حيث يريد إحراز هدفين في تلك المباراة، من أجل الوصول للهدف الـ50 بالبريميرليج.

ويتصدر نادي ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 57 نقطة، بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف.