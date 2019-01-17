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مصرع صياد غرقًا بإحدى ترع شربين

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الدقهلية

ترعة

مصرع صياد غرقا

لقي صياد مصرعه, اليوم الخميس, غرقًا بترعة البلامون بشربين أثناء قيامه بالصيد بها.

تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة شربين من أحد الأهالى بعثورهم على جثة لشخص ملقاة بترعة البلامون بشربين.

وانتقل رجال المباحث برئاسة المقدم محمد الأرضى رئيس مباحث مركز شرطة شربين والنقيب أحمد عاطف رئيس وحدة التنفيذ والنقيب شادى الغزالى معاون المباحث ورجال الإنقاذ النهرى والإسعاف إلى مكان البلاغ .

فيما تمكنت قوات الإنقاذ النهرى من انتشال الجثمان من المياه وبالكشف عن هويته تبين أنه يدعى أشرف عباس الهيشى 50 عاما صياد، ومقيم عزبه الجبانة التابعة لمركز شربين وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى شربين العام وباستدعاء مفتش الصحة وبالكشف على الجثة تبين أن سبب الوفاة اسفيسكا الغرق التى أدت إلى توقف فى القلب والتنفس.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بتسليم الجثمان لذويه والدفن.


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